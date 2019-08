Alain Raviart donnera le ton au cdH

Le chroniqueur politique Alain Raviart devient le porte-parole du parti humaniste. Mission: rebooster la communication du parti, sur le fond et la forme.

Alain Raviart revient au cdH, parti qu’il avait quitté il y a une dizaine d’années. Depuis son départ du parti humaniste, l’homme s’est fait connaître du grand public par ses chroniques, parfois musclées et souvent vindicatives, notamment dans l’émission "C’est pas tous les jours dimanche" sur RTL TVI.

Comme beaucoup de journalistes, il (re)franchit le fossé pour officier en politique, un milieu qu’il connaît puisqu’il a été responsable de la communication du PSC, devenu cdH, et de sa présidente Joëlle Milquet, pendant huit ans. Retour aux sources, donc, mais avec un mandat upgradé. "Je serai un porte-parole à la Hedebouw ou à la Bouchez, avec un grand rôle public. Je serai… un aiguilleur de communication", explique celui qui a déjà entamé sa fonction puisqu’il participe, deux jours durant, à la mise au vert du cdH au domaine de Ronchinne, en province de Namur.

Un rôle de coach

Le profil Naissance en 1970.

Études de journalisme à l’ULB, avec un stage d’un mois sur Bel RTL, prolongé par un contrat de reporter radio TV pendant 8 ans.

Directeur de la communication du PSC, devenu ensuite cdH, de 2001 à 2009.

A la tête de sa société de communication depuis 10 ans, avec des chroniques politiques sur RTL TVI, Bel RTL et Paris Match.

Nommé porte-parole du cdH en août 2019.

"L’idée est vraiment que j’apparaisse publiquement dans les débats, plus que d’être un porte-parole confidentiel." Les débats, c’est un jeu qu’il maîtrise, vu son passé de chroniqueur politique. "Ce n’est pas comme être juste journaliste. J’ai appris à exprimer mon opinion de façon spontanée, à apporter un message clair, précis et bref." Et c’est à ce niveau qu’il devra aider le cdH, justement. "Le ton est très important, dans la communication politique. C’est même fondamental. En politique, on parle souvent de façon trop compliquée." Il a donc été recruté pour changer le ton. "C’est ce qui ne va pas au cdH: le ton… ou plutôt même, l’absence de ton."

Alain Raviart est bien connu pour son franc-parler et il voudrait inculquer ses tactiques aux élus cdH. "Je serai une sorte de coach, de media trainer."

Il s’est souvent fait remarquer, allant même jusqu’au clash, pour ses prises de position. Notamment à l’encontre de la N-VA. En plus de la forme des messages, va-t-il aussi toucher le fond? À quel point va-t-il apporter sa touche dans le programme politique du parti? On sent l’homme motivé sur le sujet mais… "Oui, il y aura un travail sur le fond mais je ne peux pas encore en dire plus!"

Défendre les indépendants

Clash en plateau Sur le plateau de "C’est pas tous les jours dimanche" (sur RTL TVI), Alain Raviart avait, en 2016, commenté l’arrestation administrative du président de la Ligue des droits de l’homme lors d’une manifestation. Interrompu par la chroniqueuse Emmanuelle Praet, il avait fini par s’énerver et lui lancer "Défends tes amis nazis!" Il s’excusait peu après pour ses propos. En guerre avec la N-VA "Francken ne voulait plus venir sur un plateau en ma présence. Il a dit des choses inadmissibles, la porte-parole de la N-VA aussi. Des messages à l’encontre des valeurs européennes, de la Constitution." Qu’en sera-t-il de leurs rapports désormais? "ça va être pire", présage Alain Raviart.

Son expérience de travailleur indépendant – il l’est toujours d’ailleurs puisque c’est bien sous ce statut qu’il est désormais attaché au parti humaniste – lui aura en tout cas soufflé l’idée d’un chantier à creuser. "Ah, les aléas du statut d’indépendant… C’est un axe sur lequel je compte m’investir", glisse-t-il donc quand même. "Vous imaginez? Vous facturez 1.000 euros et vous n’en touchez au final que 400. Hallucinant! Le système fonctionne à l’envers."

N’est-ce pas là marcher sur les terres du MR? "Il faut arrêter avec ces clivages! C’est comme pour le climat, ces luttes ne sont pas l’apanage de certains partis uniquement."