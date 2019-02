Alejandro Gonzalez Inarritu for President

Los tres amigos

Alejandro Inarritu, Guillermo del Toro et Alfonso Cuaron sont, paraît-il, fort proches. Et ils se consultent régulièrement sur leurs travaux en cours. On les surnomme "los tres amigos", les trois amis.

En réalité virtuelle

Pas frileux quand il s’agit d’expérimenter de nouvelles techniques, Inarritu a présenté, à Cannes en 2017, "Carne y Arena", une première œuvre en réalité virtuelle. Le public pouvait y suivre des migrants traversant les frontières et se joindre à eux. Elle fut saluée pour son caractère innovant et son message politique fort.

Qui va à Cannes?

Comme chaque année, la programmation cannoise ne sera révélée qu’à la mi-avril. Mais on sait déjà que certains grands films attendus seront prêts pour une éventuelle sélection. Ainsi, "Once Upon A Time in Hollywood" de Quentin Tarantino avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio et "Douleur et Gloire" de Pedro Almodovar, qui retrouve ses acteurs fétiches Penelope Cruz et Antonio Banderas.