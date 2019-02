Alexandre Saboundjian, un pionnier de la radio digitale

À 20 ans, il créait une radio libre. Aujourd’hui, après Paris, il introduit AudioValley, sa société spécialisée dans l’audio digital, en Bourse de Bruxelles.

Journée spéciale pour Alexandre Saboundjian. Ce matin, sur le coup de 9h, l’entrepreneur bruxellois sonnera la cloche donnant le coup d’envoi de la cotation de son entreprise, AudioValley, sur Euronext Bruxelles, près de sept mois après la même opération sur Euronext Growth Paris. Objectif: renforcer la visibilité et faciliter les opérations pour les investisseurs privés et institutionnels en Belgique, berceau historique et siège de l’entreprise dont il est l’actionnaire majoritaire.

Plus largement, l’opération s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de renforcer l’attractivité et la liquidité du titre. Et puis, il s’agit aussi de boucler le remboursement du rachat en 2017 des parts de Vivendi, qui fut pendant deux ans actionnaire majoritaire de l’entreprise.

Patron de radio à 20 ans

Pour Alexandre Saboundjian, 54 ans, c’est une nouvelle étape dans son long parcours professionnel et entrepreneurial axé sur le développement des technologies audio dont il a goûté toutes les composantes. Alors qu’il se destine à devenir expert-comptable – il fit un stage dans une fiduciaire – ce petit-fils d’un immigré arménien qui avait fui le génocide est très vite pris par le virus du micro. On est au début des années 80. Les radios "libres" pullulent. Comme bien d’autres, le jeune Alexandre crée à Nivelles sa propre radio, baptisée… W & C: "Une boutade de jeunes un peu foufous, se souvient-il. Et puis, à l’époque, toutes les radios US, dont les radios libres s’inspiraient, avaient un nom commençant par W."

Le profil 54 ans, marié, un enfant

Crée une radio privée à 20 ans

Responsable variétés chez Bel RTL et RTL France

Crée en 1993 Punch, studio de production de spots publicitaires

Lance Magic Phone en 1995 (services téléphoniques interactifs)

Création en 2004 de MusicMatic qui diffuse des programmes musicaux dans des chaînes de magasins

MusicMatic devient AudioValley et entre sur Euronext Paris en 2018 puis sur Euronext Bruxelles ce 20 février 2019.

RFM, réseau radio du groupe Rossel, acquerra ensuite 50% des parts pour en faire son antenne nivelloise, avant qu’elle ne soit totalement intégrée au réseau Bel RTL lancé en 1991. De quoi ouvrir à Alexandre Saboundjian les portes de la station au logo rouge et blanc. Il devient responsable des variétés à la fois chez Bel RTL et chez la grande sœur RTL, s’occupant de programmation, de compilations musicales, etc.

Saisir l’air du temps

Mais le virus de l’entrepreneuriat le reprend. Avec un flair pour saisir l’air du temps, comme il l’avait déjà fait avec sa radio. Il crée Punch, un studio de production de spots publicitaires radio. Bien vu. À l’époque, Bel RTL émerge, les réseaux de radios privées se professionnalisent, la pub arrive à la RTBF radio. Idem ensuite avec Magic Phone, créée en 1995 alors que la téléphonie se libéralise, devenant interactive et outil de marketing. Magic Phone propose des applications automatiques par téléphone: jeux, phone banking, commandes de catalogues… Il la revend en 2000 à Tell Me, un spécialiste de la reconnaissance vocale qui sera repris par Microsoft.

Alexandre Saboundjian s’accorde alors une année sabbatique pour souffler, voyager, et réfléchir à de nouvelles aventures entrepreneuriales: "J’avais envie de replonger dans la radio, il me semblait qu’il y avait un créneau à exploiter dans l’animation musicale des points de vente, qui était assez pauvre jusqu’alors."

En 2004, il crée MusicMatic qu’il définit comme "une plate-forme d’automatisation des flux musicaux dans les points de vente". En clair: des programmes de radio clé-sur-porte adaptés au profil de chaque réseau commercial.

Cette activité sera la base de l’actuelle AudioValley, désormais active dans trois activités:

• Storever (le business initial de MusicMatic)

• Jamendo (gestion de droits)

• Radionomy, rebaptisée Targetspot (monétisation de web radios), le tout dans 9 pays, y compris les Etats-Unis et la Chine.

Yves Baudechon, patron de l’agence SocialLab dédiée au marketing sur les réseaux sociaux et avec qui Alexandre Saboundjian a lancé Radionomy, se dit impressionné par ce parcours. "Il n’a jamais dévié de sa ligne de conduite, estime-t-il. Il a toujours cru au développement de la radio digitale, les faits lui donnent raison, on peut donc le qualifier de visionnaire. Il doit servir d’exemple aux entrepreneurs."

Trois activités AudioValley, c’est d’abord Targetspot (ex-Radionomy), une plateforme de diffusion et de monétisation d’audiences audio digitales (web radios et podcasts). Elle pèse 58% du chiffre d’affaires et a crû de 32% en 2018. Ensuite, Storever qui diffuse et commercialise des flux musicaux dans 190 enseignes de magasins (31% des revenus). Enfin, Jamendo, dédié à la gestion de droits de 40.000 musiciens (11% des revenus). L’ensemble a progressé de 25% en 2018 pour atteindre 24,6 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Handicap de 12,6 au golf Passionné de musique - on le dit très calé sur celle des années 80 - Alexandre Saboundjian avoue ne pas avoir de talent musical particulier. Son truc, c’est le golf. Inscrit à celui des Sept Fontaines à Braine-l’Alleud, il s’y adonne quand son agenda chargé le lui permet. Il affiche un handicap de 12,6.