Alexiane Wyns, l'avocate youtubeuse

Alexiane Wyns, spécialisée en droit des entreprises, est la seule avocate belge présente sur YouTube. Et elle tire 100% de sa clientelle de sa chaîne. Un succès indéniable qui ne crée pourtant pas de vocation.

Bien sûr, sa chaîne ne comporte pas des millions d’abonnés, elle ne lui rapporte pas – ou si peu – d’argent et Alexiane Wyns ne se fait pas harceler par ses fans énamourés telle une EnjoyPhoenix belge. Mais la création de sa chaîne YouTube, il y a deux ans, a changé sa vie, fait sa carrière et lui a fourni toute sa clientèle.

Le profil Le profil 1987: Naissance à Bruxelles.

2011: Études à Saint-Louis et à l’UCL en droit des entreprises. Entre au barreau de Bruxelles.

2016: Après cinq ans comme collaboratrice, elle ouvre son propre cabinet, Alwy, dans l’espace Silver-square, avenue Louise.

2017: Crée sa chaîne YouTube, reçoit le prix de l’innovation de l’incubateur d’Avocats.be.

2019: primée d’un Digital women award.

Étonnant: Me Wyns est aujourd’hui la seule avocate belge à être présente sur ce média social. Ce jeudi, elle comptait 3.331 abonnés, 116.830 pages vues pour 227 vidéos publiées. Déjà récompensée en 2017 d’un prix de l’innovation de l’incubateur d’Avocats.be, l’ordre francophone des barreaux, elle vient de recevoir il y a quelques semaines un Digital women award décerné par Women in tech, Facebook et le B19.

Diplômée de droit en 2011, Alexiane Wyns entre dans des cabinets prestigieux. Mais n’y trouve pas forcément son compte. "J’adorais mon travail dans un cabinet international mais l’équilibre de ma vie privée était inexistant, je ne voulais pas la sacrifier", rapporte-t-elle. À raison de 15 heures de travail quotidien, la corde a fini par lâcher. Et Me Wyns de se décider à se lancer à son compte. Mais pas facile quand on est jeune et lesté d’un réseau encore très léger. La voilà donc désœuvrée une partie de son temps. Qu’elle mettra judicieusement à profit.

Pourquoi la seule? Alexiane Wyns est seule sur le créneau du YouTube des avocats. Étonnant, quand on voit ce que la démarche lui a apporté. Elle-même s’interroge. Peut-être une question de génération et de temps? Elle ambitionne cependant de former des collègues à cette pratique. Est-ce de la pub? L’avocat n’a pas le droit de démarcher des clients pour faire sa publicité. Est-cele cas ici? Oui, mais c’est permis. "On peut faire dela pub à condition de respecter les valeurs, celles du secret professionnel, dela dignité", rappelle Jean-Pierre Buyle, patron d’Avocats.be. Alexiane Wyns fait comme ses confrères blogueurs…sauf qu’elle utilise la vidéo. Viser les PME Alors qu’elle conseillait des grands groupes dans son précédent emploi, Alexiane Wyns a réorienté sa carrière. "Je vise les petites entreprises sans services juridiques mais avec des challenges juridiques délaissés. L’immense majorité de l’économie fonctionne sur les PME, elles ont droit à de bons services", argumente-t-elle.

Installée au Betacowork, à Bruxelles, elle crée son site internet et entame des ateliers pratiques en droit des entreprises. La chose a un certain succès mais aussi ses limites: ces ateliers ne touchent qu’une poignée de spectateurs. Il fallait accéder à plus de personnes et que cela prenne moins de temps. "On m’a dit: ‘Pourquoi pas la vidéo?’ Je n’y connaissais rien, je suis super timide! Je suis allée sur YouTube où un monde s’est ouvert à moi. Je me suis autoformée pendant 6 mois, en parallèle de mon travail. Puis, pendant les vacances judiciaires à l’été 2017, j’ai posté une vidéo par jour", déroule-t-elle. Le thème? Des conseils et cas pratiques de droit des entreprises, racontés face caméra pendant 5 à 15 minutes.

Dépoussiérer l’image

La presse a alors commencé à s’intéresser à Me Wyns, le bouche-à-oreille s’est enchaîné, jusqu’à ce prix de l’innovation qui l’a consacrée en 2017. Deux ans plus tard, le pari est gagné. "Aujourd’hui, tous mes clients viennent par mes vidéos. Et elles m’aident à gagner énormément de temps de présentation face aux clients. Elles me permettent de me concentrer sur mes dossiers." Si son rythme de publication a baissé, l’avocate se voit continuer à alimenter sa chaîne durant toute sa carrière. "Cela casse aussi l’image de l’avocat qui débute. Quand je distribuais des cartes de visite, on me répondait: ‘Oh, une avocate, ça va me coûter un pont de te parler’. La vidéo dépoussière l’image de l’avocat et rassure", pointe la trentenaire.

