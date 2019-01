Alexis Tsipras, l'éternel survivant

Alexis Tsipras voudrait mettre un terme au contentieux vieux de 28 ans entre la Grèce et son pays voisin, la Macédoine, qui empêche cete dernière d’adhérer à l’Otan et éventuellement à l’UE. Une mission historique qui ressemble à s’y méprendre à un suicide politique. Mais Alexis Tsipras n’a pas froid aux yeux. Il l’a déjà prouvé à maintes reprises.

Il va aussi convaincre l’Archevêque de commencer le processus pour séparer l’église de l’État, provoquant un tollé politique à droite et une révolte au sein de l’église de Grèce. Et avant de clôturer ce chantier, il s’attaque aussi au dossier Macédoine. Approuvé par le parlement macédonien, l’accord passé avec son homologue Zoran Zaev en juin 2018 prévoit le changement de nom du pays voisin en Macédoine du Nord et l’acceptation de ce nouveau nom par la Grèce. Il doit maintenant être approuvé maintenant par le Parlement grec.

Affaibli

Ministre de la Défense et chef du parti des Grecs indépendants, il quitte le navire dimanche dernier. Tsipras perd ainsi sa majorité au parlement. Affaibli politiquement et n’ayant plus que 145 députés sur 300, il passe pourtant à l’offensive. Il demande un vote de confiance au Parlement. En trois jours, il trouvera six députés supplémentaires et obtient mercredi soir la confiance du Parlement avec 151 voix. Mais trois d’entre eux sont contre l’accord macédonien.