André de Barsy, l'actionnaire toujours dans le contrôle

Espérons qu’il ne le prenne pas mal, mais lorsqu’André de Barsy reçoit dans ses bureaux avec vue sur le parc Royal, c’est un peu un voyage dans le temps, un retour dans la Belgique de papa . Le local, comme figé dans le temps, témoigne d’une activité passée dans l’industrie minière . Ce que confirme le principal intéressé. Ingénieur commercial de formation (Solvay), il a effectivement travaillé dans le secteur minier, au Portugal . " J’ai débuté mes activités dans l’industrie minière et chimique avant de me tourner vers les investissements . Aujourd’hui, je suis plutôt porté sur l’analyse financière en recherchant toujours les paramètres qui guident la profitabilité à terme d’une société. "

Dans les assemblées générales, André de Barsy est connu – et redouté – comme le vieux loup blanc. Il n’est pas rare qu’il remette une dizaine de pages de questions avant la tenue de la réunion en question. " Et souvent, en posant mes questions, je me rends compte que mes interlocuteurs sont étonnés ", explique André de Barsy qui maîtrise ses sujets.

Solitaire

En effet, l’homme semble rouler pour son écurie. Il s’est une fois allié à Deminor pour s’opposer au squeeze-out envisagé par Marc du Bois, le patron de Spadel. Mais pour le reste, André de Barsy est un solitaire. C’est sans doute cette façon de faire qui lui a permis de récupérer ses billes dans l’affaire Schneider/Didier Pineau-Valencienne . En 1992, le français Schneider avait lancé une offre d’acquisition sur ses filiales belges Cofibel et Cofimines. Dans le cadre de cette opération, la justice belge a enquêté sur des soupçons de malversations impliquant le patron français Didier Pineau-Valencienne (DPV). En 2006, ce dernier sera reconnu coupable, mais il faudra encore des années de procédure pour que les victimes de cette opération soient dédommagées. André de Barsy n’attendra pas d’aller jusque-là et il négociera une transaction , en marge de la procédure.

André de Barsy est un jusqu’au boutiste. Quand il tient un os (lisez dossier), il ne le lâche pas. Et ce qu’il aime par-dessus tout, c’est lever des lièvres que personne n’avait vu passer. "Quand je me rends dans des cocktails, des gens me demandent sur quel dossier je suis, mais ce n’est pas mon métier, je ne suis pas Deminor. Je n’ai jamais investi dans une société dans le but de faire de l’obstruction ou de flanquer le pétard." Certes, mais quand il entend défendre ses droits, tous les moyens sont bons. Ainsi, il y a trois ans, ayant jugé l’OPA lancée par Spadel trop faible, il n’a pas hésité à augmenter sa position dans la société en achetant près de 26.000 actions Spadel supplémentaires pour un total de 2,5 millions d’euros.