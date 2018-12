Anne Rigail, la first lady d'Air France

Nommée directrice générale d’Air France à dater de ce 12 décembre, Anne Rigail est la première femme à diriger la compagnie aérienne française.

On sait déjà qu’elle peut botter en touche. Quand le 3 décembre dernier un journaliste du quotidien Les Echos lui demande dans une vidéo si elle sera le prochain directeur général d’Air France, Anne Rigail évacue délicatement la question avec quelques formules idoines, lesquelles en bon français signifient: "Je ne vous dirai rien." Dix jours plus tard, c’était fait et on peut se risquer à conclure que l’interviewer comme l’interviewée savaient. Et que ceux qui ont vu la vidéo ont dû prendre l’air entendu et satisfait des initiés à qui on vient de souffler une confidence.

Progéniture virtuelle Répondant aux questions du journaliste Olivier Harmant, Anne Rigail a présenté trois des employés d’Air France qui ne se mettent jamais en grève et pour cause: ce sont des chatbots (robots-répondeurs). Le premier s’appelle Louis pour la gestion des bagages, le second Lucie pour les rêveurs qui ne savent pas où aller et de façon imminente Léa, dont la mission sera de répondre aux… aléas. Avec un back-up humain en embuscade au cas où ils seraient pris de court.

De directrice générale adjointe client de la compagnie aérienne, la voilà promue patronne depuis le 12 décembre ce qui signifie qu’elle devra aussi s’intéresser au confort de ses employés dans une entreprise à l’épiderme social très irritable. Sa mission précise étant d’établir "un dialogue social renouvelé et apaisé" selon les mots de la présidente d’Air France par intérim Anne-Marie Couderc.

Cependant que la société a connu au printemps 15 journées de grève ayant coûté quelque 335 millions d’euros. Cette femme élégante de 49 ans peut aussi se douter qu’elle n’a pas le droit à l’erreur puisque le dernier conflit avait conduit le PDG d’Air France-KLM Jean-Marc Janaillac, le directeur général Franck Terner et le directeur des ressources humaines Gilles Gateau à prendre la porte en octobre. Désormais, la compagnie a un nouveau président (Benjamin Smith) et le puissant syndicat de pilotes (SNPL) d’Air France a vu son équipe renouvelée. Cette absence de pathos induite par un casting revisité – il ne manque plus qu’un nouveau DRH – est censée poser les bases d’un nouveau dialogue social et fermer la parenthèse des vols annulés.

La religion du client

Petit coin Air France s’apprête à rénover ses avions A320 et A380, de façon à rester au niveau international des compagnies high-cost. Avec une mention spéciale pour la reconfiguration des toilettes, car pour Anne Rigail, les toilettes "c’est important". Tous ceux qui en ont franchi l’huis après 10 heures de vol ne pourront que l’encourager dans cette direction aussi sanitaire que salutaire. On ne sait encore si elles seront équipées d’un chatbot avec une voix d’hôtesse céleste prodiguant des conseils variés.

Anne Rigail est issue de la prestigieuse Ecole des Mines qui mène à tout, surtout depuis qu’en France, il n’y a plus de mines. C’est d’ailleurs à Air Inter qu’elle débute sa carrière, loin de toute idée de sous-sols et de terrils encore qu’en 1999, si on veut jouer sur les mots, elle sera chargée du produit client et bagage pour l’exploitation sol.

Son itinéraire la voue d’abord aux responsabilités aéroportuaires jusqu’en 2013 où elle prend son essor, avec la responsabilité des personnels en vol, puis en 2017, celle des clients. Selon son nouveau patron recruté en terre canadienne Benjamin Smith c’est "une grande professionnelle du secteur aérien. Tout au long de sa carrière au sein de la compagnie, elle a toujours porté une attention particulière à ses équipes dans la mise en œuvre des transformations qu’elle a menées, et placé le client au cœur de toutes ses actions". Autant de louanges qui semblent présager un changement d’ambiance dans un groupe habitué aux prises de becs.

Celle qui aurait été préférée à Nathalie Stubler, l’actuelle PDG de Transavia France, sera donc la première femme à diriger une société connue depuis 1933 et dont le nom reste associé à une certaine idée de prestige à la française mais qui, dans le domaine du luxe justement, affronte une concurrence redoutable.