Avigdor Lieberman, populiste, belliqueux et anti-arabe

Le ministre démissionnaire de la Défense en Israël est un vétéran et un chantre de la manière forte, connu pour son populisme belliqueux.

Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait rappelé tardivement cet ancien videur, en mai 2016, pour élargir sa majorité, sa démission intervient dans un climat préélectoral de plus en plus marqué: des élections avant l’échéance de novembre 2019 sont dans l’air, et Israël Beiteinou, le parti de Lieberman, a des raisons de s’inquiéter au Parlement, où il détient cinq sièges.