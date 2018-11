Beatrijs Deconinck, une "Merkel" premier magistrat du pays

Nommée par le Conseil supérieur de la Justice comme seule candidate au poste de Première présidente de la Cour de cassation, Beatrijs Deconinck est la première femme à accéder à ce poste.

Elle répond au téléphone et, avec la plus grande des politesses, nous fait comprendre qu’il est un peu tôt pour s’exprimer. "Rappelez dans un an, peut-être", commente-t-elle. Il est évidemment trop tôt, alors que Beatrijs Deconinck vient juste d’être désignée candidate au poste de Première présidente de la Cour de cassation par le Conseil supérieur de la Justice.

Elle devrait, en toute logique, entrer en fonction le 1er avril 2019, après sa confirmation par le ministre de la Justice, Koen Geens. La 37e Première présidente sera également la première femme à accéder au plus haut grade de toute la magistrature. Elle était, avec le civiliste Geert Jocqué, la seule candidate à ce poste qui devait nécessairement échoir à un néerlandophone.

"Volontaire et dynamique"

Le profil 1955. Naissance à Ypres. Elle étudie le droit et la criminologie à la Kulak, à Courtrai.

1978. Prestation de serment au barreau d’Ypres.

1990. Magistrate au tribunal de première instance de Furnes.

1995. Nommée conseillère à la cour d’appel de Gand.

2006. Nommée conseillère à la Cour de cassation.

2014. Devient présidente de section à la Cour.

Originaire et résidente à Ypres, ancienne conseillère à la cour d’appel de Gand, mariée à l’avocat gantois Jacques Van Malleghem, Beatrijs Deconinck, parfaite bilingue, est actuellement la présidente de la 1ère chambre de la Cour de cassation, qui traite les affaires civiles. Coprésidente du Centre interuniversitaire de droit judiciaire et, à ce titre, une véritable chercheuse, elle est une "civiliste", spécialiste du droit de la procédure. Elle a également œuvré à la construction de plusieurs éléments des lois "pot-pourri" du ministre Geens. Elle s’intéresse plus précisément au droit disciplinaire, qui régit les organes disciplinaires des professions libérales comme les médecins, les avocats, les architectes. "Elle milite pour la modernisation du droit disciplinaire, qui reste chaotique", observe un collègue qui la dépeint comme "quelqu’un de volontaire et dynamique". En tant que civiliste, Beatrijs Deconinck n’est pas connue du grand public car éloignée des grandes affaires médiatisées. Elle a également travaillé sur des dossiers concernant les dommages liés aux naissances d’enfants handicapés.

Et le style, alors? Il risque de changer, au moment où le vibrionnant chevalier Jean de Codt tire sa révérence pour reprendre son poste de président de chambre criminelle à la Cour. "M. de Codt a un style plus flamboyant. S’il devait être Emmanuel Macron, qui trouve souvent le bon mot, la formule imagée, alors Mme Deconinck serait Angela Merkel, qui essaye d’avancer pour obtenir des résultats", poursuit-on dans les couloirs de la "Cour de cass’". De ses convictions politiques, on ne sait rien, si ce n’est "qu’elle n’est pas flamingante".

Auteur d’une tribune particulièrement critique et désespérée sur l’appauvrissement de la Justice, publiée ce mercredi dans La Libre et destinée à être entendue dans les cabinets ministériels, Jean de Codt salue la nomination de sa consœur et son "activité scientifique importante". Interrogé par L’Echo sur son départ, il dit: "Ce n’est pas plus mal, cette alternance, cinq ans c’est déjà bien. ça donne une respiration. Si Mme Deconcinck le souhaite, je serai à ses côtés. Nous travaillons de manière collégiale, dans le même bateau", sourit-il. Le ministre Koen Geens, habitué à recevoir des flèches tirées par les magistrats, parmi lesquels le premier d’entre eux, risque d’apprécier le changement de ton.