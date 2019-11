Bernard Bayot (président de NewB), l'optimiste financier éthique

Ce projet NewB , Bernard Bayot le porte depuis 2011. Après quinze années passées au barreau, il fait son entrée en 2001 au Réseau financement alternatif (une association qui a pour but de promouvoir la finance responsable et solidaire) comme chercheur et, depuis 2004, comme dirigeant.

L’individu collectif

Une banque au final

NewB a lancé fin septembre une vaste campagne pour récolter 30 millions d’euros, condition sine qua non à l’obtention de l’agrément de la BCE, indispensable sésame pour lancer des activités bancaires. La campagne prend fin ce mercredi à minuit. Ce mardi à la mi-journée, plus de 18 millions d’euros étaient arrivés sur le compte, sans compter les souscriptions encore retenues dans les méandres des procédures. Le décompte final est attendu vendredi midi et il sera "quasi sans appel". "S’il nous manque même 3 centimes d’euros, nous serons obligés de rembourser dans les trois jours nos investisseurs. Le prospectus actuel ne prévoit en effet aucune prolongation de l’offre et à ce stade, rien n’est décidé pour entamer des discussions."