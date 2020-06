Bernard Looney | Monsieur soleil vert du géant pétrolier britannique BP

"Toute mesure de relance doit être conditionnée à des engagements écologiques. Nous voyons cela en Europe, et nous l'encourageons, voire le préconisons." Ces propos tenus il y a une dizaine de jours lors d'un événement du World Economic Forum sont ceux de Bernard Looney, patron de la compagnie privée la plus polluante d'Europe depuis 1965 . BP a en effet émis 34 milliards de tonnes de dioxyde de carbone , selon une estimation du Guardian.

La désignation de Bernard Looney, Irlandais de 49 ans au sourire naturel et à la personnalité solaire, s'est inscrite dans la continuité de cet agenda. Dans une note adressée aux investisseurs, la banque Barclays a tout résumé dans la plus cynique des formulations: Bernard Looney sera "l'homme qui convaincra les Millennials." Quatre mois après sa prise de fonctions, Bernard Looney a effectivement commencé à transformer BP pour la rendre "cool, propre et peu polluante".

Beyond Petroleum, un concept déjà ancien Les bonnes intentions du nouveau CEO de BP ne sont pas inédites. Il y a exactement vingt ans, le précédent CEO de BP, Lord Browne, avait lancé une campagne publicitaire d'un coût de 200 millions de dollars, intitulée "Beyond Petroleum" ("Au-delà du pétrole").

Dès sa prise de fonction, Bernard Looney s'est engagé à transformer le modèle de BP et à éliminer l'intégralité des émissions de carbone d'ici 2050. Au-delà de l'impératif écologique, cette transformation stratégique se justifiait par la crise du modèle économique du groupe. "Nous dépensons beaucoup plus que ce que nous gagnons – je parle de millions de dollars chaque jour. Les coûts annuels atteignent environ 22 milliards de dollars, dont environ 8 milliards en coûts humains."

La capacité de Looney à transformer profondément la culture de BP et à l'orienter vers des énergies propres reste à prouver. Ses trente années à BP lui ont permis de parfaitement connaître les rouages de la compagnie, du bas en haut de l'échelle, dans les différents postes occupés. Son prédécesseur Bob Dudley a, malgré lui, semé le doute sur la capacité de Looney à inventer et à se réinventer: "Il connaît mieux que personne BP et notre industrie, mais il est aussi créatif et n'est pas figé sur des méthodes de travail traditionnelles."