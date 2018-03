Bernard Majoie, le mécène des chercheurs entrepreneurs

à titre personnel

Bernard Majoie a investi à titre personnel dans l’entreprise et non pas via sa fondation. Ce Belge, docteur en pharmacologie qui approche les 80 ans, a dirigé pendant 10 ans le groupe pharmaceutique Fournier, où il était entré comme chercheur. Après la revente de l’entreprise française à Solvay – qui la cédera en 2009 à Abbott, scellant ainsi sa disparition –, il a créé une fondation, basée et active en Belgique, en y injectant 20 millions d’euros. Le but: offrir du conseil et un soutien financier aux chercheurs aspirants entrepreneurs actifs dans la cancérologie, plus particulièrement dans le diagnostic.