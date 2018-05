Un mandat difficile et périlleux pour un homme qui, par nécessité et disposition naturelle, se sent appelé à baisser les dépenses publiques, c’est-à-dire un choix à l’opposé de ce que le "gouvernement du changement" de la Ligue et du M5S, choisi par environ 50% de l’électorat national, s’apprêtait à faire.