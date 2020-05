Caroline Désir prise entre le marteau et l'enclume

Si, il y a six mois, on lui avait dit qu’elle serait la première ministre de l’Enseignement à fermer les écoles, Caroline Désir (PS) ne l’aurait pas cru. Et pourtant. Elle s’est retrouvée dans une situation inédite: décréter la fermeture des écoles, les rouvrir deux mois et demi plus tard en devant justifier des incohérences qui ne sont pas de son ressort. "Hier a été sans doute la journée la plus difficile de sa carrière", nous dit son porte-parole. Mais elle résiste, et fait son job: expliquer, rassurer. Calme et sereine. Elle gère, sans provoquer de couacs. Les écoles ont reçu leurs masques, personne n’a bronché sur leur forme, leur couleur ou leur étanchéité. Les toilettes ont même été rénovées…