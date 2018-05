Catherine De Bolle, une Belge première policière d'Europe

La Belge Catherine De Bolle est à peine arrivée à la tête d’Europol, l’agence de coopération policière européenne, que les critiques fusent . Certaines voix dans la bulle européenne s’inquiètent de voir accéder à ce poste celle qui dirigeait la police fédérale pendant les attentats de Bruxelles et de Paris . Le site américain Politico étalait hier ses doutes quant à sa capacité à coordonner la lutte européenne contre le terrorisme, citant des sources internes d’Europol et des services de renseignement.

Catherine De Bolle en a vu d’autres. Depuis qu’elle rêve d’endosser l’uniforme de la police, cette femme de poigne s’est heurtée à des obstacles physiques et humains qu’elle a éliminés les uns après les autres avec la plus grande patience.

Toujours la première

En 2012, elle réussit haut la main l’examen de commissaire général de la police fédérale, et devient la première femme – et la plus jeune – à atteindre un tel niveau au sein des forces de police. Plus de 12.000 employés sont sous ses ordres, contre une centaine auparavant. Elle reverra de fond en comble l’organisation de la police, tant son prédécesseur Fernand Koekelberg, emporté par le scandale, avait laissé le terrain en friche. L’une ou l’autre plainte fut déposée contre sa nomination par des candidats évincés. Sans aucun lendemain.