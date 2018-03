Cédric Villani, la bosse des maths et de la politique

Député et mathématicien, Cédric Villani a un parcours atypique. Il pilote, pour Emmanuel Macron, le projet de faire de la France un leader de l’intelligence artificielle.

Paradoxalement, quand il donne un cours, celui qui vient de rendre au président Emmanuel Macron un rapport visant à faire de la France un leader de l’intelligence artificielle (lire en page 9) fait sans le vouloir un éloge de l’intelligence humaine. Il fallait le voir en 2015, en tenue complète, c’est-à-dire dans son costume trois-pièces, broche-araignée, chaînette et lavallière, expliquer aux élèves de l’Institut des hautes études scientifiques tous les mystères de la théorie synthétique de la courbure de Ricci. Un domaine parfaitement abstrait pour les béotiens qui songeraient sottement à l’industrie cosmétique. Durant plus de deux heures, le futur député détaille son enseignement, bâton de craie en main, inscrivant de mystérieuses formules sur le tableau vert comme "ax + by + c = 0", postulat appartenant semble-t-il à la géométrie euclidienne. On lui fait confiance sur parole. Un instant cependant, il s’approche de son ordinateur griffé d’une célèbre pomme, mais c’est pour mieux se rappeler le nom d’un mathématicien turc. De toute évidence son cerveau personnel lui suffit pour ses démonstrations.

Le profil 1973: naissance à Brive-la-Gaillarde (Corrèze).

1994: reçu à l’agrégation de mathématiques (6e).

2001: prix Louis-Armand de l’Académie des sciences.

2009: directeur de l’Institut Henri-Poincaré.

2011: Chevalier de la Légion d’honneur.

2017: élu député de l’Essonne (LERM).

Un point géographique pourrait expliquer son ascension exceptionnelle: il a fait sa scolarité à Brive-la-Gaillarde. Hormis une foire du livre annuelle, Brive fait partie de ces provinces françaises où il fait bon couler des jours tranquilles. On ne compte plus le nombre de jeunes français ayant transformé une atonie rurale autant que séculaire en rampe de lancement à usage personnel. C’est ainsi qu’il rejoint le prestigieux lycée parisien Louis le Grand à Paris avant d’enchaîner sur l’Ecole normale supérieure, autre corps d’élite français que n’arrivera pas incidemment à rejoindre un certain Emmanuel Macron, qui lui bifurquera vers l’ENA. À quarante-quatre ans, Cédric Villani est légèrement plus âgé que le président français, lequel vient tout juste d’entrer dans la section des quadras.

L’entrée en politique

Capable de choses tout à fait déconcertantes comme de produire des "estimations de convergence vers l’équilibre pour l’équation de Boltzmann dans un contexte non perturbatif" sous (c’est évident) "l’hypothèse de régularité uniforme", le professeur Cédric Villani, après avoir collecté une dizaine de prix, finit par se tourner vers 2010 vers la vulgarisation des mathématiques et la politique. C’est ainsi qu’il a, au début de l’année, remis une série de recommandations au ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer afin de favoriser l’enseignement des maths. Celui qui se définit, "ni à gauche, ni à droite, ni au centre", aurait donc trouvé auprès du candidat Macron un genre de modèle politique bon à soutenir. Ce père de deux enfants, marié à une biologiste, profite alors de la vague enthousiaste soulevée en 2017 par le président nouvellement installé et se fait élire dans le département de l’Essonne en banlieue parisienne. L’ex-inconnu du grand public pourrait désormais élaborer des théories passionnantes sur la courbe ascendante de sa notoriété, en parallèle avec celle, sûrement savoureuse, de Ricci.