Changpeng Zhao, le milliardaire de la cryptomonnaie

Il a créé la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde pour les investisseurs particuliers. Aujourd'hui, Changpeng Zhao tente de séduire les fonds souverains mondiaux d'entrer au capital de Binance.

Dans une interview au " Financial Times ", le CEO et fondateur Changpeng Zhao affirme être, en effet, en quête de financements internationaux qui lui permettraient d'améliorer ses relations avec les régulateurs aux quatre coins du monde.

Lancée en juillet 2017, Binance est aujourd'hui la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde pour les investisseurs particuliers .

Son fondateur (44 ans) était, lui, propulsé en 2018 par Forbes Magazine sur la troisième marche du podium des personnalités les plus riches en cryptomonnaies. Cette année, la fortune nette de Changpeng Zhao a été estimée à près de 2 milliards de dollars. Ce dernier confirmait toutefois que près de 100% de sa fortune est sous forme de cryptomonnaies.

De McDonald à Forbes

L'homme, également connu sous le nom de CZ, n'a donc plus rien à voir avec l'étudiant qui retournait des hamburgers chez McDonald pour subvenir aux besoins de sa famille.

Après quatre ans, il quitte Tokyo pour Shanghai où il cofonde une société active dans les systèmes de trading à haute fréquence. Fusion System est rapidement reconnue comme l'un des systèmes "les plus rapides pour les courtiers".

Il quitte la société en 2013, pour faire son entrée dans le monde de la cryptomonnaie. Il œuvre ainsi chez Blockchain.info et OKCoin. À l'époque, il observait déjà l'engouement pour la monnaie virtuelle et expliquait au New York Times que "le marché s'autocorrigera toujours".