Chez Ginette, nouvelle reine des nuits bruxelloises

Ginette, elle aurait pu s’appeler bobonne mais "d’autres gens en avaient décidé autrement". Les fans de Jean-Jacques Goldman auront tout de suite reconnu cette phrase tirée de son titre à succès "Comme toi". Et c’est certainement les mêmes zievereirs qui par centaines ont pendant près de trois ans investi le Havana Club alias la maison de Ginette . Pour ceux qui ne connaissent pas ou se sentent un peu perdus, la vieille dame n’est pas réelle mais le concept, lui, l’est bien, et il cartonne.

Reine du zwanze systeem

" Ginette, c’est l’histoire d’une bonne vieille grand-mère, d’une ‘Meike’ des Marolles, qui s’ennuie un peu et qui décide d’ouvrir les portes de sa maison tous les vendredis soirs" , explique Mathieu Botta , l’un des quatre kets qui se cache derrière "Les Organisateurs", sorte de machine à concepts pour l’événementiel. Le public de ces soirées est jeune, compris entre 20 et 30 ans. La musique, nostalgique. " C’est pas mal de chansons françaises, de gros hits passés ou actuels. Ça se veut sans prise de tête, décontracté", ajoute Mathieu Botta.

Mais surtout, les soirées chez Ginette sont une manière de célébrer un art de vivre à la brusseleir. Auto-proclamée reine du "Zwanze systeem", la bonne dame n’a pas son pareil pour aligner les expressions bruxelloises et conjuguer humour gouailleur et autodérision. Et visiblement, la formule plaît puisqu’elle attire entre 500 et 800 personnes tous les vendredis soirs depuis l’été 2015.