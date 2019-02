Childish Gambino King du game et roi Lion

Quatre prix pour une chanson

Childish Gambino a remporté, lui, quatre Grammys pour une chanson. "This is America" a été, en effet, couronnée meilleure chanson de l’année, enregistrement de l’année, meilleure performance rap et meilleur clip. Rien pour son album puisqu’il n’en a pas sorti depuis 2016. Son brio est entièrement fondé sur "This is America", un morceau trap-gospel, sorti en mai dernier et assorti d’une vidéo, due à Hiro Murai, visionnée plus de 85 millions de fois la première semaine de sa sortie. On l’y voit danser, torse nu, et tirant sur des Noirs, y compris une chorale de gospel. Ce pamphlet musical anti-armes à feu et anti-violences à l’égard des Noirs a été disque de platine et s’est imposé à la première place du Billboard dès sa sortie. C’est pour ce message retentissant que "This is America" a triomphé aux Grammys. Et jusque-là, aucun morceau rap n’était parvenu à ce résultat.