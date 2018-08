Cynthia Nixon: "Miranda Hobbes" fait de la politique

Une aïeule meurtrière

En 2014, Cynthia Nixon participe à l’émission télévisée "Who do you think you are?" qui enquête sur l’arbre généalogique des célébrités. Elle y apprend qu’en 1843, son arrière-arrière-grand-mère Martha Curnett a tué à la hache son mari qui la maltraitait depuis des années. Elle passera deux ans derrière les barreaux d’une prison du Missouri.

Trump and the City

C’est Donald Trump qui a remis à Cynthia Nixon son Emmy Award en 2004. Cinq ans plus tôt, il avait fait une brève apparition dans un épisode de la deuxième saison de "Sex and the City". On l’y voyait échanger un regard évocateur avec Samantha (jouée par Kim Cattrall).

Cancer du sein

On lui diagnostique un cancer du sein en 2006. Nixon préfère dans un premier temps ne pas en parler publiquement. Mais, en 2008, elle finit par évoquer le cancer dont elle a été guérie. Depuis, elle fait activement campagne pour favoriser le dépistage précoce du cancer du sein.