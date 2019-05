Dara Khosrowshahi, le père de famille idéal qui pilote Uber

Installé comme CEO d’Uber depuis deux ans, Dara Khosrowshahi dispose d’un style à l’opposé de son prédécesseur. Le patron, tout en sobriété, rassure les investisseurs. Il fallait bien ça tant les défis sont nombreux.

Dara Khosrowshahi doit être le dirigeant le moins apprécié des chauffeurs de taxi. L’homme ne doit pas être un excellent client. Depuis deux ans, il dirige Uber, leur plus célèbre concurrent. L’homme d’affaires d’origine iranienne a repris les rênes de l’entreprise après la démission du poste de CEO du très tumultueux Travis Kalanick. Le cofondateur de l’application était plutôt du genre atypique et ses frasques en tout genre n’ont pas manqué d’affecter son image et celle de sa société. À son actif: propos virulents, scandale de harcèlement sexuel au sein de la société, mise en place d’un logiciel pour tromper les autorités, conflits avec des chauffeurs… Les actualités pas franchement à son avantage se sont multipliées depuis la création d’Uber il y a une décennie. Sans doute un peu trop pour les investisseurs qui ont fini par l’inviter, avec une certaine insistance, à prendre un peu de recul.

Le management dans le sang La direction chez les Khosrowshahi, c’est visiblement une affaire de famille. Outre le rôle de directeur général de l’un de ses frères dans la société d’investissement Allen & Company, il a également un cousin qui a vendu sa société à Intel en 2016 pour 400 millions de dollars. Un autre est le cofondateur de Google Sheet. Son oncle a lui fondé au Canada "Futur Shop", une chaîne de magasins revendue 580 millions de dollars au début des années 2000.

L’opposé de Kalanick

Le style du nouveau patron est à l’opposé de son prédécesseur. Il a aussi été choisi pour cela. Avec son style de père de famille idéal, il a un côté rassurant pour le marché. Diplômé de l’université de Brown aux Etats-Unis, Dara Khosrowshahi est issu d’une famille iranienne qui a migré vers le pays de l’Oncle Sam en 1978, au début de la révolution.

Une fois son diplôme d’ingénieur en poche, il commence sa carrière dans la finance, au sein d’Allen & Company, une société d’investissement dont le directeur général est désormais l’un de ses frères. Il y fait la rencontre de Barry Diller, un magnat des médias, l’un de ses clients. L’homme le prend sous son aile et l’introduit au sein de son entreprise USA Network.

Patron mais pas le mieux payé En 2018, le patron d’Uber a bénéficié d’un salaire confortable de 45 millions de dollars. Une coquette somme qui n’est toutefois pas la plus importante pour le groupe. Son COO, Barney Harford, a lui empoché 47,3 millions de dollars.

Lire aussi | Uber lève un milliard de dollars au Japon

La ligne la plus importante du CV de l’entrepreneur s’écrit à partir de 2005. Le groupe de Barry Diller rachète l’agence de voyages Expédia, dont il prendra la direction. Il y restera douze ans. Le temps de muter la société en la plus importante agence de voyages américaine et de faire bondir le chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars en 2005 à 8,7 milliards en 2016, détaille Business Insider. Une réussite pour laquelle il fut plutôt bien remercié. En 2015, il était même le CEO le mieux payé de l’indice S&P 500, grâce notamment à des options dépassant les 90 millions de dollars.

Remise en ordre

Le profil 28 mai 1969: Naissance à Téhéran

1991: Début de sa carrière chez Allen & Company

2005: Il prend la direction de l’agence de voyage Expedia.

2017: Nouveau patron d’Uber

10 mai 2019: Entrée en Bourse d’Uber

Arrivé chez Uber en mai 2017, l’homme a directement instauré son style. L’une de ses principales tâches aura été de remettre un peu d’ordre dans la gestion de l’entreprise et mettre fin au climat toxique qui y régnait. Le grand ménage a ainsi permis de redonner une image plus saine à l’entreprise. Une bonne idée avant une IPO. Parmi ses chantiers, Dara Khosrowshahi s’est notamment attaqué avec vigueur à la question de l’intégration des femmes dans son entreprise en nommant par exemple une directrice de la diversité. Il s’était déjà largement intéressé à la thématique durant son passage chez Expedia.

Parmi ses autres succès, le patron a également mis fin au scandale de vol de secrets industriels opposant Uber et Waymo, la filiale de Google spécialisée dans le développement de voitures autonomes. Les défis sont toutefois encore nombreux.