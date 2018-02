David Benioff et D.B. Weiss, puissant est l'appel de la Force…

David Benioff et D.B. Weiss, les show runners de "Game of Thrones", font le grand saut et rejoignent Lucasfilms/Disney pour le développement de la quatrième trilogie "Star Wars".

David Benioff et D.B. Weiss… Beaucoup de fans de "Game of Thrones" ne connaissent pas leurs noms, et pourtant, c’est à eux qu’ils doivent leur série préférée, inspirée de romans longtemps réputés inadaptables. Jusqu’au beau jour de 2006 où les deux scénaristes unissent leurs forces et proposent à HBO l’écriture d’un épisode pilote pour "A Song of Ice and Fire" de George R. R. Martin. Peter Jackson venait de prouver, avec le succès mondial du "Seigneur des Anneaux" (2001-2003), que les effets spéciaux étaient mûrs pour toutes sortes de décors et de créatures heroic fantasy.

Déjà à cette époque, les deux futurs show runners (instigateurs, scénaristes en chef et responsables d’une série) ne sont pas de complets inconnus. David Benioff a déjà signé deux livres, dont un roman adapté par Spike Lee en personne: "La 25e heure". Sortie en 2002, cette dernière soirée d’un jeune homme avant son entrée en prison mettait en scène Edward Norton, Philip Seymour Hofmann, Barry Pepper et Rosario Dawson.

D.B. Weiss, quant à lui, est titulaire d’une maîtrise en littérature décrochée à Trinity College, à Dublin – soit à quelques encablures des principaux lieux de tournage de la future série. C’est en Irlande qu’il a fait la connaissance de son comparse, et qu’ils ont décidé d’écrire à deux, ce qui arrive très souvent dans le monde anglo-saxon où l’on aime l’esprit d’équipe. Obsédé de jeux vidéo, D.B. (pour Daniel Brett) a notamment collaboré au jeu culte "Halo"…

Madame est actrice L’épouse de David Benioff, et la mère de ses trois enfants, n’est autre que l’actrice Amanda Peet, vue entre autres dans "Syriana", "2012", ou "Identity". à pile ou face Ensemble, ils ont réalisé deux épisodes de "Game of Thrones". Pour savoir qui figurerait au générique, ils ont réglé l’affaire à pile ou face, Benioff signant l’épisode 3 de la 3e saison, et Weiss le 1er de la saison 4… La dure vie de scénariste Ce n’est pas parce que vous êtes à la tête de la série "Game of Thrones" que tout vous a toujours réussi. D.B. Weiss a travaillé des années à un prequel de "Je suis une légende" (2007). Et comme script doctor sur "La stratégie Ender". Sans que cela porte ses fruits…

Le monde impitoyable de "Star Wars"

Aujourd’hui âgés de 46 et 47 ans, les deux complices ne risquent pas de s’ennuyer après la diffusion de la saison 8 de "Game of Thrones" en 2019. Lucasfilms vient d’annoncer avec fierté qu’ils travailleraient à l’écriture et à la production de plusieurs épisodes de "Star Wars". De l’heroic fantasy à la science-fiction, il n’y a qu’un pas. L’important, c’est que ces créateurs d’un univers particulièrement cohérent continuent sur leur lancée, mais en se mettant cette fois au service du grand public. Finies, les séquences sexuellement osées, les psychologies torturées, le sang qui coule à flot, et les longs dialogues aux accents shakespeariens… Si on veut rester sur la lancée des 2 milliards de recettes mondiales (1,3 pour le dernier opus, encore en activité), "Star Wars" doit plaire à tout le monde: les jeunes, les vieux, les fans, les novices, les Chinois, la vieille Europe, et le marché américain…

Alors que sur "Game of Thrones" les deux compères – succès oblige — avaient les coudées relativement franches par rapport à HBO, tout le monde se sent autorisé à donner un avis tranché sur "Star Wars", censé appartenir en propre à l’humanité entière. Les commentaires ont d’ailleurs déjà fusé outre-Atlantique dès l’annonce du partenariat: on s’offusque car ils ne sont ni l’un ni l’autre de sexe féminin, ni issu d’une minorité ethnique. Bienvenue dans le monde impitoyable de "Star Wars"…