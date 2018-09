David Bonderman, le milliardaire membre de tous les CA

Un génie des affaires…

À ses débuts avocat spécialisé dans les faillites, il a eu l’art de "chercher la perle dans le fumier" selon la formule d’un de ses associés. Il a en effet rapidement fait fortune en rachetant des sociétés dont personne ne voulait. C’est justement dans le secteur aérien, un milieu qui le passionne, qu’il réalise son coup de maître. En 1993 il reprend et restructure avec ses associés la compagnie aérienne Continental Airlines . Alors en faillite, il l’obtient pour 66 millions de dollars . Cinq ans plus tard, il parvient à la revendre pour 600 millions , soit 10 fois la somme initiale.

David Bonderman est également le président et cofondateur du TPG Capital (anciennement Texas Pacific Group), un fonds créé en 1992 qui pèse aujourd’hui plusieurs dizaines de milliards de dollars . À 75 ans, il est sur tous les fronts et c’est ce que lui reprochent certains actionnaires de Ryanair. Il siège au conseil d’administration de quatre autres grandes sociétés , ce qui l’empêcherait de se concentrer sur chaque cas, selon ses détracteurs. Sa fonction au sein de la compagnie impliquant une forme de contrôle sur la direction, on lui reproche également de ne jamais avoir recadré les excès d’O’Leary.

…à la personnalité haute en couleurs

"Bono", pour les intimes, est également connu pour sa personnalité excentrique et pleine de contradictions. Ce père de cinq enfants s’intéresse à l’environnement et se passionne pour les randonnées dans les coins les plus reculés du monde. Le milliardaire n’hésite pas a se déplacer en jet privé ou à débourser des millions de dollars pour inviter les Rolling Stones, Paul Mc Cartney et d’autres stars à son anniversaire.