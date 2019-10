David Clarinval au Budget, loin des polémiques

David Clarinval est député fédéral depuis 2007 et bourgmestre depuis 18 ans. Le voilà ministre fédéral. Un titre qu’il faut tempérer: ministre d’un gouvernement démissionnaire et minoritaire. On savait le bourgmestre de Bièvre ministrable et il a donc bien été aspiré dans le sillage de Sophie Wilmès. En décrochant le poste de chef du gouvernement laissé vacant par Charles Michel, celle-ci a cédé ses compétences à son collègue libéral: le Budget surtout, mais aussi la Fonction publique, la Politique scientifique et la Loterie nationale.