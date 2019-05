Didier Lombard, l'ex-patron d'Orange qui n'aimait pas la dentelle

Il y a dix ans, au micro d’Europe 1, Didier Lombard reconnaissait partiellement ses torts. Avec un sens de la litote assez poussé, il convenait avoir "sous-estimé un certain nombre de paramètres humains", admettant dans la foulée que son évocation de la "mode des suicides" à France Télécom, avait été "une énorme bourde". L’ex-PDG de la compagnie française battant désormais pavillon Orange , répond depuis ce lundi devant la justice, au même titre que six collaborateurs, de harcèlement moral. Prévu pour durer deux mois, voire un peu plus, le procès fera date et pas seulement parce que le groupe lui-même, en tant que personne morale, est incriminé. L’homicide involontaire n’a pas été retenu dans le réquisitoire introductif car il manquait des éléments de droit pour aboutir à ce motif. Et pourtant. L’ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel recense sur 673 pages, pour ce procès qui débute après neuf ans de procédure, 19 suicides (sur 60 entre 2007 et 2009), une douzaine de tentatives, un certain nombre d’épisodes dépressifs et des arrêts de travail.