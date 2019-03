Edwin van der Sar, le gardien légendaire devenu "Big Boss"

Mardi 5 mars, 72e minute du match retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et l’Ajax Amsterdam, Lasse Schöne envoie un sublime coup franc excentré dans la lucarne droite d’un Thibaut Courtois impuissant. Ce but vient non seulement sceller la victoire des Amsterdammers au dépend du triple vainqueur en titre de la compétition, mais il propulse également l’action du club à un sommet jamais atteint depuis leur entrée en Bourse en 1998.

Reconversion brillante

En 2016, il est nommé CEO du club et a pour mission de rendre à la prestigieuse écurie sa grandeur d’antan. "Je compare souvent mon nouveau rôle à celui d’un gardien de but, déclare-t-il au site Gameplan en 2018. Je dirige depuis l’arrière poste et plus je m’entoure de personnes compétentes, plus nous avons de chances d’être une équipe qui gagne!" Convaincu que c’est à travers sa jeunesse que l’Ajax pourra y parvenir, Edwin van der Sar décide alors de perpétuer la stratégie du club en misant sur ses jeunes talents plutôt que de recruter des cadors à prix d’or. Une stratégie payante pour l’instant puisqu’avant l’exploit contre le Real, le club avait atteint en 2017 la finale de l’Europa League (perdue 2-1 contre… Manchester United), avec l’équipe la plus jeune du tournoi. La qualité du centre de formation de l’Ajax est également l’un des meilleurs atouts du club du point de vue financier. Frenkie De Jong, l’un des acteurs phares du match, a ainsi signé en janvier dernier son transfert record pour le FC Barcelone contre la somme de 75 millions d’euros. D’autres pépites issues du club voient également leur valeur marchande exploser comme Matthijs De Ligt ou Donny Van de Beek évalués respectivement à 65 et 20 millions d’euros par le site transfermarkt. De quoi envisager l’avenir sereinement pour van der Sar est consorts.