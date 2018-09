Elizabeth Holmes, de pur à mauvais sang

Voilà, c’est fini... La course folle de Theranos s’est achevée mercredi , selon le Wall Street Journal , qui rapporte la cessation d’activité de la start-up américaine qui entendait révolutionner les analyses sanguines à partir d’une simple goutte de sang – entre 100 et 1.000 fois moins que les tests classiques.

Autant de caractéristiques qui lui valurent rapidement de devenir l’une des figures de proue de la nouvelle vague d’innovations outre-Atlantique. Et de fait, en 2014, à seulement 30 ans, Madame pèse à son apogée jusqu’à 4,5 milliards de dollars , selon des estimations de Forbes, figurant parmi les plus jeunes milliardaires non-héritières au monde . Trop beau pour être vrai? Peut-être.

Premier brevet à 19 ans

Mais tout d’abord, retour aux origines de l’aventure. L’histoire de Theranos débute en 2003 lorsque l’intéressée, entrée à Stanford depuis un an à peine pour des études de chimie, part pour Singapour. Elle y travaille sur une puce capable de détecter une maladie infectieuse des poumons . Le déclic. À son retour, elle dépose son premier brevet et l’aventure démarre. Elle est alors âgée de 19 ans .

Et pour cause, avec moins de sang que ce que requièrent les procédures alors en vigueur, la firme veut parvenir à réaliser 200 examens différents, listés sur son site internet, et ce, à des prix défiants toute concurrence et en un temps record.