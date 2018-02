Elyette Boudou aux manettes de la maison Hallyday

Des quelques photos disponibles sur Instagram, on cherche vainement en quoi, de sa coiffure au port de ses lunettes, Elyette Boudou mériterait une aura rock’n roll. Johnny Hallyday avait en effet affectueusement surnommé la grand-mère paternelle de son épouse Laeticia, "Mamie Rock" . L’autre hypothèse serait qu’à travers l’attribut anglais, l’artiste disparu en décembre a davantage voulu souligner une certaine solidité chez cette femme qui a épaulé sa dernière épouse dans les épreuves de la vie. Les photos disponibles sur le mur Instagram de la mamie sont celles du bonheur. Une journée d’anniversaire de sa petite fille ou posant avec la célèbre chef cuisinière Hélène Darroze.

La voilà sous les feux des projecteurs à 82 ans, du fait de l’héritage du chanteur dont le testament a créé une polémique. Johnny Hallyday a désigné comme héritières sa femme et ses deux filles adoptives, Jade et Joy. Une décision a priori protégée par le droit californien, état américain où les époux Hallyday étaient résidents. Mais au détriment de ses deux autres enfants Laura et David, lesquels, selon une information diffusée jeudi par RTL, auraient par le passé, "déjà reçu leur dû" selon les termes du texte enregistré à Los Angeles.