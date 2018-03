Emma Walmsley, management à la hussarde

Les enfants suivront…

Mariée depuis 1995, elle est la mère de quatre enfants. Elle a occupé diverses postes dans plusieurs grandes villes comme New York, Londres, Paris et Shanghaï. Elle a considéré que le dépaysement était une chance pour ses enfants et a préféré les laisser s’immerger dans les cultures locales plutôt que de rejoindre des communautés d’expatriés.

Touche à tout

Longuement passée par la division healthcare de L’Oréal, Emma Walmsley a rejoint GSK en 2010. Elle occupait à L’Oréal un poste dans le marketing. Le virage vers les médicaments de GSK a donc été radical. Ses études n’avaient également rien à voir avec la médecine puisqu’elle a étudié les Lettres modernes à Oxford.