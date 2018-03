Eric Schneiderman, le shérif de Pennsylvania Avenue

Eric Schneiderman, le procureur de l’Etat de New York, fait trembler la Maison-Blanche et Hollywood. Féroce adversaire de Donald Trump, il vient de célébrer sa première victoire contre Harvey Weinstein.

Il est devenu le cauchemar de Donald Trump… et du producteur américain Harvey Weinstein. Eric Schneiderman, le procureur de l’Etat de New York (l’équivalent du ministre de la Justice de l’Etat) s’est réjoui d’apprendre la faillite de la Weinstein Company (TWC). Le studio de cinéma fondé par Harvey Weinstein et son frère Robert a déposé formellement son bilan lundi. Cela "permettra à des voix qui ont été trop longtemps bâillonnées de pouvoir enfin être entendues", a réagi Eric Schneiderman, qui avait assigné la TWC en justice en février et empêché un accord de reprise de l’entreprise faute de dispositions suffisantes pour les victimes d’Harvey Weinstein.

Le profil Né à New York en 1954. Obtient un diplôme de l’école de droit de Harvard en 1982. Il occupe le poste de sénateur de l’Etat de New York pendant 12 ans, de 1998 à 2010. En 2013, il attaque la Trump University. Il est élu 65e procureur de l’Etat de New York en 2010, puis réélu à ce poste en 2014.

"Leader de la résistance contre Trump"

Mais Harvey Weinstein n’est pas le seul homme à se retrouver dans le collimateur du procureur. Surnommé le "leader de la résistance contre Trump" par Politico, Eric Schneiderman, membre du Parti démocrate, est connu pour ses prises de position régulières contre le président. Au lendemain de l’élection de Donald Trump, le procureur de New York a convoqué tous ses collaborateurs, sous le choc. Eric Schneiderman leur a demandé de rester calmes et de se concentrer. La bataille ne faisait que commencer.

Depuis, l’énergique procureur de New York conteste les décisions de la Maison-Blanche ou du Congrès à majorité républicaine. Il s’est ainsi opposé aux différents décrets anti-immigration – qui visaient à empêcher l’entrée aux Etats-Unis de ressortissants de pays musulmans – et il a attaqué tous azimuts les décisions du Président concernant le planning familial, la liberté sur internet, ou encore sa volonté de remettre en route les centrales à charbon. Sur tous ces sujets, Eric Schneiderman dit vouloir défendre les valeurs new-yorkaises et protéger les Américains.

Shérif de Wall Street

Selon Politico, il pourrait bien devenir le prochain "shérif de [la célèbre] Pennsylvania Avenue" (adresse de la Maison-Blanche) après avoir été surnommé le "nouveau shérif de Wall Street". Car avant son combat contre Donald Trump, Eric Schneiderman a mené une autre guerre. Installé au plus haut poste judiciaire de l’Etat de New York depuis plus de sept ans, le sexagénaire – qui pratique le yoga avec assiduité – s’était illustré, sous la présidence de Barack Obama, en s’attaquant aux mauvaises pratiques du monde la finance après la crise des subprimes. Il s’était lui-même donné pour mission de "récupérer l’argent des contribuables, durement gagné", en lançant des poursuites contre les banques américaines Bank of America, JPMorgan Chase ou encore Wells Fargo .

Pourtant, avant de s’attaquer aux banques et de devenir procureur de New York – avec l’aide de son père, l’un des principaux contributeurs de sa campagne – il a fréquenté ses ennemis. Quand il travaillait pour le cabinet d’avocats Kirkpatrick & Lockhart, il a représenté des banquiers ou des hommes d’affaires. Mais cette période de sa vie n’a pas duré longtemps, et aujourd’hui, il compte bien faire régner la justice, quitte à froisser les banquiers et l’homme d’affaires à la tête du pays.

Jeux d’argent Selon Politico, en 2010, Donald Trump soutient financièrement l’adversaire d’Eric Schneiderman à la primaire démocrate pour le poste de procureur de l’Etat de New York. Mais Eric Schneiderman parvient à convaincre l’homme d’affaires de le soutenir à l’élection générale. Trump finira par lui donner 12.500 dollars, ce qui lui permettra de battre le candidat républicain. Guerre déclarée avec Trump Eric Schneiderman a lancé en 2013 une action en justice contre la Trump University, sorte d’école non reconnue, qui encaissait les frais d’inscription mais ne délivrait aucun diplôme. Elle a été poursuivie pour fraude et Donald Trump a finalement accepté de payer 25 millions de dollars de dédommagements.