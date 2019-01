Erik Saelens, la coqueluche des politiques

Pape et gourou du marketing, le consultant belge Erik Saelens (44 ans) va encore fricoter avec le monde politique. Celui qui se plaît à dire qu’" une marque est un actif immatériel se résumant à un système de croyance " semble devenue la coqueluche des partis politiques. Après avoir été l’instigateur de la campagne de la N-VA à Anvers en 2014 ayant débouché sur sa victoire de la N-VA, les libéraux néerlandais du VVD à la droite de l’échiquier politique, sont en passe de l’enrôler pour les campagnes électorales qui se profilent aux Pays-Bas .

Bombe politique

En politique, sa doctrine est aussi tranchante: "Lâcher une bombe le plus tôt possible pour prendre l’initiative politique", comme il l’expose dans son livre "Gebrandmerkt" ("Marqué au fer rouge"), journal de bord de la campagne de la N-VA de 2014. Pour Erik Saelens, un parti politique gagnant domine le paysage internet et maîtrise les médias pour se profiler comme un leader de l’opinion. Véritable coach quand il le faut, il prodigue des conseils directs aux politiciens: "Chaque fois que vous réagissez, vous alimentez vos adversaires politiques pour leurs prochaines attaques."