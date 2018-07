Ernest Loumaye, le gynéco belge qui s'illustre sur le Nasdaq

Annevoie, "lieu magique"

Ernest Loumaye prépare sa retraite. En Wallonie. Là où il a racheté, il y a quelques années, le château d’Annevoie et ses jardins aquatiques pour 3 millions d’euros, dit-on. "Avec 50.000 visiteurs par an, c’est le pôle touristique de la région, s’enorgueillit-il. Un lieu magique. La lumière, la vue sur le petit canal, et la chute d’eau qui étincelle au soleil. De toute beauté!"

Du pain sur la planche

Il reste du pain sur la planche à Annevoie. Beaucoup de travail. Les historiens passent les archives au peigne fin et exhument les anciennes toiles pour rendre au château comme aux jardins leur gloire d’antan, dans le respect de l’histoire. "Je ne bâtis pas des entreprises pour mes petits-enfants; par contre, ce château, c’est pour l’éternité."