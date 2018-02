Frances McDormand, la rebelle qui prend le pouvoir

Après le Golden Globe, c’est le Bafta de la meilleure actrice que Frances McDormand a raflé. Sa prestation dans "Three Billboards: les panneaux de la vengeance" est à ce point unique qu’elle pourrait aussi lui valoir l’Oscar. Portrait d’une femme singulière.

Vous n’avez peut-être pas suivi la cérémonie des Bafta, en direct de Londres. Au milieu de ce parterre de talents plus glamours les uns que les autres, on percevait nettement le visage de Frances McDormand. Parce qu’elle ne portait aucun maquillage. Parce qu’elle écoutait les speechs avec cette petite mimique qu’elle fait habituellement avec les lèvres et qui pourrait dire: "Je t’écoute et ensuite, je te dirai ce que j’en pense." Parce qu’on voyait distinctement que sur sa robe était imprimée des bouches rouges qui tirent la langue. Et parce que, contrairement aux autres femmes dans la salle, elle ne portait pas de noir.

Le profil 1990: Elle tourne "Hidden Agenda" sous la direction de Ken Loach.

2004: Elle préside le jury du Festival du Film de Berlin.

2008: Elle joue aux côtés de George Clooney et de Brad Pitt dans "Burn After Reading" des frères Coen.

2014: Elle produit la série télé "Olive Kitteridge" diffusée sur HBO.

2018: Elle a prêté sa voix au nouveau projet de Wes Anderson, "Isle Of Dogs", attendu chez nous le 11 avril.

Frances McDormand n’a pas caché son soutien aux mouvements Time's Up, #MeToo ainsi qu’aux actrices vêtues de noir mais comme elle s’en est expliquée, elle a un petit problème avec le conformisme. Dans son speech aux Bafta, l’Américaine a ajouté qu’elle appréciait l’acte organisé de désobéissance civile. "Je suis aussi excitée par le fait que partout dans le monde, des activistes se soient inspirés des décors de 'Three Billboards: les panneaux de la vengeance' et les aient amenés dans les rues. Et que cela fasse partie d’un discours public positif." À ses côtés, dans la salle des Bafta, on pouvait voir son mari Joel Coen. L’un des esprits les plus pétillants et créatifs d’Hollywood.

Anti-star

À soixante ans, Frances McDormand n’est pas une actrice qui joue le jeu de la movie star. Si l’on se penche sur son passé, on peut en comprendre la raison. Adoptée par un pasteur et une infirmière, elle fut élevée dans la banlieue de Pittsburgh. Passionnée de théâtre, elle réussit les études d’art dramatique à Yale.

Elle choisit, ensuite, de s’installer à New York où elle partageait un appartement avec Holly Hunter, et rencontra, en 1984, celui qui sera son mari sur le tournage de "Sang pour Sang". Dès ce moment, le destin de Frances sera lié à celui des frères Joel et Ethan Coen. C’est le rôle, écrit par eux, de policière enceinte, coiffée d’une chapka, dans Fargo, qui permit à Frances de décrocher son premier Oscar de la meilleure actrice en 1997.

Contre le jeunisme

Frances McDormand est une femme singulière. Une qui dit, sans sourciller, à un journaliste du Times, qu’elle a envie de devenir une vieille femme. "La culture du jeunisme nous a interdit de dépasser l’âge de quarante-cinq ans. Une vieille femme est une sage et son savoir est utile dans les situations urgentes. Mais si l’on ne peut plus nous identifier, si nous vous ressemblons, c’est parce que notre culture est immature et sous-développée." Pour ce genre de déclarations, il y a aussi beaucoup de chances que Frances remporte l’Oscar de la meilleure actrice le 4 mars prochain.