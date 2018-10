François Legault, l'opportuniste tranquille

Il jubilait lundi soir, François Legault . Avec sa femme, Isabelle Brais, au bord des larmes, et ses deux grands enfants, Xavier et Victor autour de lui, ce dinosaure de la politique a réussi, à 61 ans, un véritable tour de force. Il a mis les libéraux du Premier ministre sortant Philippe Couillard au tapis . Il a pulvérisé les souverainistes du Parti québécois (PQ), son amour de jeunesse. Il a cassé les reins au bipartisme de La Belle province . Il a créé une troisième voie politique. Alors oui, c’est historique! Peut-être parce que François Legault est un politicien hybride .

Porté par ses succès en affaires, il est recruté en 1998 par le Premier ministre souverainiste Lucien Bouchard, qui le nomme ministre de l’Industrie . Quelques mois plus tard, il occupe le poste stratégique de l’ Éducation , jusqu’en 2002. Éphémère ministre de la Santé , il se retrouve simple député de l’opposition en 2003. Lorsqu’il sent que le PQ n’est plus qu’un parti de vieillards minés par le souvenir de l’échec de l’indépendance, l’opportuniste nationaliste claque la porte en 2009. Il créé son mouvement, la CAQ , en 2011. L’année suivante, son parti fait élire 19 députés, puis 22 aux élections générales de 2014.

Nationaliste par opportunisme

Philippe Couillard a situé la CAQ "à l’extrême droite". Marine Le Pen a assuré François Legault de son soutien au lendemain de sa victoire. Pourtant, si celui-ci veut réduire le nombre d’immigrants de 50.000 à 40.000 par an, c’est plus par opportunisme politique que par véritable conviction. L’ex-PDG d’Air Transat a promis d’instaurer des tests de français pour les nouveaux arrivants et de les expulser s’ils échouent aux examens. Le chef populiste a été alors moqué par les médias. L’expulsion des immigrants relève d’Ottawa et non de la compétence du Premier ministre du Québec.