François de Rugy, un écologiste à suivre

Au contraire d’un Nicolas Hulot qui lui a transmis hier les clés du ministère de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy a davantage le cuir tanné par l’expérience politique.

On ne verra probablement pas le visage agité de tics nerveux et ému aux larmes le jour où il aura à annoncer en direct une décision importante. François de Rugy, l’ex-candidat à la présidentielle de 2017, a en effet perfectionné son sens de l’autorité et son flegme sur le fauteuil très envié de la présidence de l’Assemblée nationale face à des députés souvent chahuteurs. Sa fonction en faisait rien moins que le quatrième personnage de l’Etat au creux des lambris dorés du bel hôtel de Lassay dont la cave a par ailleurs forte réputation.