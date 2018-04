Frans Muller, succession prévisible chez Ahold Delhaize

De moins en moins belge

Dans la foulée de la nomination de Frans Muller, Ahold Delhaize a fait savoir que deux des quatre administrateurs belges au conseil de surveillance, Johnny Thijs et Patrick De Maeseneire, abandonnaient leur mandat. Il ne reste plus que Dominique Leroy, et Jacques de Vaucleroy, dernier représentant des anciennes familles actionnaires.

Un bonus contesté

Les émoluments de Frans Muller ont plus d’une fois braqué les actionnaires de Delhaize. En mai 2015, lors de l’AG annuelle, ils avaient voté contre le rapport de rémunération des dirigeants. Un an plus tard, lors de l’AG extraordinaire entérinant la fusion avec Ahold son bonus de 1,5 million d’euros ne fut accepté que du bout des lèvres. En 2015, lorsque Delhaize était encore dans le Bel 20, Frans Muller figurait dans le top 5 des CEO les mieux payés du pays avec un salaire de 2,66 millions par an.