Frits van Eerd, une trajectoire toujours au cordeau

Trompettiste

Participation au Dakar

Frits van Eerd tirera sa réputation d'entrepreneur déterminé et ambitieux de la pratique du sport automobile, qui l'a mené à plusieurs titres de champion des Pays-Bas en rallye et en monoplace. Il a aussi à son actif cinq participations au Dakar et a même couru l'an dernier les 24 Heures du Mans avec les anciens pilotes de Formule Un Jan Lammers et Rubens Baricchello. Il va même plus loin: sans le sport automobile, il n'aurait pu réussir sa carrière de chef d'entreprise. "Je n'aurais pas appris à trouver les trajectoires pour obtenir le succès", dira-t-il dans une rare interview accordée fin 2017 au quotidien néerlandais Algemeen Dagblad.