Gianni Infantino, le candidat inattendu veut rempiler

À l’époque, on ne l’avait pas vu venir. Gianni Infantino, président de la Fifa, a lancé sa campagne pour être réélu en 2019. Ce juriste est prêt à secouer le foot mondial pour convaincre un plus grand nombre.

Assis à côté du puissant Vladimir Poutine sur la Place Rouge, le président de la Fifa, Gianni Infantino assiste à un concert de musique classique et d’opéra. Un peu plus tôt dans la journée de mercredi, l’homme fort de la Russie l’encensait. "Il a repris la barre de la Fifa à un moment compliqué mais c’est un combattant", déclarait le président russe, saluant "son engagement dans les principes du sport" et son "ouverture d’esprit", avant d’échanger une franche poignée de main devant les photographes. La première image d’une campagne, bel et bien lancée. Gianni Infantino brigue un second mandat à la tête de la Fifa.