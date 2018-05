Enfant du Sud, Conte est né en 1964 à Volturara Appula, une petite ville dans la partie rurale des Pouilles. De sa terre natale, il a conservé le langage, sévère et solennel à la fois. Même avant les élections législatives du 4 mars dernier, Conte expliquait, de sa voix chaude et légèrement éraillée, qu’en cas de participation au gouvernement, il aurait "collaboré dans une logique d’esprit de service pour, notamment, diffuser une culture de la légalité". Et il avait souligné que "tous ceux auxquels une responsabilité publique a été confiée ont le devoir de l’exercer avec discipline et honneur".