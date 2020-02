Guillaume Collard, le jeune patron qui s'est imposé face aux opérateurs historiques

À seulement 35 ans, Guillaume Collard est à la tête d’Eleven Sports en Belgique. Avec son offre à plus de 100 millions d’euros, il a grillé la politesse à Proximus, VOO et autre Telenet dans la course aux retransmissions télévisées du football belge.

Le business model d’Eleven est assez simple mais a déjà fait ses preuves: acheter des droits dans une série impressionnante de championnats (Liga espagnole, Serie A italienne, Bundesliga allemande, NBA, NFL, UFC…) et revendre les retransmissions aux diffuseurs . Là encore, le CV de ce Carolo aura certainement son utilité. Avant son arrivée chez Eleven, le patron a fait le reste de sa courte carrière chez Proximus. D’abord en charge de l’innovation, il s’est ensuite spécialisé dans l’offre de contenus, terminant sa carrière au sein de la maison mauve comme ‘Head of Strategy & Content Enhancement’.

Spécialiste des négociations

Lors de son interview accordée à l’Echo fin septembre dernier, Guillaume Collard ne préférait pas préciser combien il était prêt à mettre sur la table pour acquérir les droits télévisés. À la question de savoir si 100 millions d’euros seraient une somme trop élevée, sa réponse était évasive: "Il s’agit de savoir si on peut les monétiser et récupérer notre mise. Car à ces droits, il faut ajouter la production, le marketing, etc. On mettra donc ce que nous pensons être le juste prix."

À l’époque, il fut notamment en charge de négocier le contrat entre son employeur Proximus et celui qui allait le devenir peu de temps après. "J’avais rencontré Andrea Radrizzani, le fondateur du groupe, en 2014. Puis, j’ai négocié le contrat entre Proximus et Eleven en 2015. Le courant est bien passé et un an plus tard, il m’a demandé si j’étais partant pour les rejoindre", expliquait-il au Soir il y a quelques mois. Le jeune homme était alors le spécialiste de ce genre de contrats. Proximus lui doit aussi les signatures de partenariats avec le studio belge de production Studio 100 et surtout le géant Netflix.