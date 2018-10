Guillermo Guiz, le King du Club de la Comédie

L’humoriste Guillermo Guiz (associé à Alex Vizorek) reprend 25% du Kings of Comedy Club. Retour sur la carrière fulgurante de l’autoproclamé "roi de la vanne".

Le répondeur du téléphone portable de Guillermo Guiz est un poème à lui tout seul. "Ce n’est pas Charles Michel", dit le répondeur en question, nous invitant à laisser un message. Cela tombe bien, on ne comptait pas parler au Premier ministre, mais bien à l’humoriste qui, avec son comparse Alex Vizorek, vient de reprendre les parts de l’un des fondateurs du Kings of Comedy Club, une scène ixelloise dédiée au stand-up et à la découverte de jeunes talents.

Guillermo Guiz, avant d’y investir, y a fait sa première scène. En juillet 2013. Que de chemin parcouru en un peu plus de 5 ans pour Guy Verstraeten (son vrai patronyme) qui se voyait politicien, avant de s’essayer au journalisme et de sombrer sur les écueils du monde de la nuit.

Guiz et Vizorek s’associent Rendons à César ce qui appartient au journaliste bloggeur Mateusz Kukulka car c’est bien lui qui a annoncé la reprise du Kings of Comedy Club par les humoristes Guillermo Guiz et Alex Vizorek. En réalité, les deux compères reprennent les parts de Gilles Morin, l’un des fondateurs du club dédié au stand-up et vivier incontesté de jeunes talents. La participation qu’ils reprennent représente environ 25% de l’ensemble. Les autres parts sont détenues par Cédric Vantroyen et Jim Pinheiro, ce dernier étant propriétaire de différents établissements au cimetière d’Ixelles.

Qui de mieux que Gilles Dal, scénariste de BD, chroniqueur, historien et ami du précité, pour parler du nouveau "King du Club de la Comédie"? "Il doit son succès au fait qu’il ne fait pas de l’humour pour faire de l’humour, mais plutôt pour faire passer des messages", nous a confié l’ami Dal (attention, lecteurs, excellent jeu de mots!). Gilles Dal cataloguerait volontiers son ami Guillermo dans la caste des humoristes moralistes. Ce qu’il dit sur scène, poursuit notre interlocuteur, Guillermo Guiz pourrait le coucher sur papier dans des essais de sociologie ou de philosophie. "Guillermo utilise l’humour comme arme pour surmonter ses angoisses métaphysiques, il transforme ses angoisses en blagues."

C’est sans doute bateau, mais Guillermo Guiz est un gros bosseur que ses proches voient aller loin. "Il a beaucoup de recul par rapport aux choses et il fait tout ce qu’il faut pour y arriver, dans le bon sens. Il a fait plein de petites salles, tous les concours possibles et il bosse ses chroniques à fond", confirme Gilles Dal.

Vue en plein écran Pour investir dans le King Club of Comedy, Guillermo Guiz s'est associé avec Alex Vizorek, par ailleurs son collègue belge à France Inter. ©Mathieu Buyse

Dans le courant de l’après-midi, Guillermo Guiz nous rappelle pour nous expliquer sa démarche par rapport au Kings of Comedy Club. "L’occasion s’est présentée, je me suis dit pourquoi pas? J’aime bien l’endroit, j’y suis souvent, j’ai commencé là-bas et je n’ai jamais investi dans quoi que ce soit. Je me suis toujours laissé vivre, mais je ne suis plus un enfant, je me suis dit que c’était peut-être le moment de faire quelque chose", nous a-t-il expliqué.

Politisé

Guillermo Guiz a étudié les sciences politiques à l’ULB. De son propre aveu, très politisé dans sa jeunesse, il se voyait bien endosser le costume de la politique avant de se rendre compte qu’il était certainement trop idéaliste pour affronter ce monde de compromis à répétition. "Et puis, au niveau de la politique locale, je pense que l’on parle plus de casse-vitesse que de redistribution des richesses", explique-t-il. Pas faux, mister Guiz!

Tant pis pour la politique, ce sera le journalisme. Guy Verstraeten a trempé sa plume dans les pages du Soir, du Vif, de Trends et de Focus, y traitant tous les sujets possibles et imaginables jusqu’à ce que le monde de la nuit lui ouvre ses portes. Une carrière qui, il le reconnaît aujourd’hui, s’est terminée sur un échec clair et incontestable. "À ce moment, je n’avais plus aucune perspective, mais l’idée de faire de l’humour germait depuis quelque temps déjà. Dans ma vie, je n’avais rien de satisfaisant, mais rien non plus à perdre", nous a-t-il encore confié, expliquant comment il était arrivé sur la scène du Kings of Comedy Club. Il y a juste cinq ans.

Depuis, Guillermo a rangé Guy dans les placards et a mené sa carrière d’humoriste tambour battant. D’abord en Belgique, à la radio (On n’est pas rentré, Café serré) et à la télévision (Sans Chichis) puis en France, toujours en radio (La Bande originale, France Inter) et en télévision (Roi de la vanne, Canal +). La suite du programme? Une tournée belge pour jouer – une dernière fois – son spectacle, trois dates au Bataclan à la fin de l’année et la préparation d’un nouveau show. Et, d’ici là, certainement quelques passages au Kings of Comedy Club. Chez lui.

Vue en plein écran Guillermo Guiz va faire une dernière tournée de son spectacle en Belgique, avec aussi trois dates au Bataclan de Paris. ©Philippe Mazzoni