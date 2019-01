Hakim Boularbah | Le "père" de la class action change de cap

Après quinze ans chez Liedekerke, Hakim Boularbah rejoint le cabinet Loyens & Loeff pour y développer le département litige. Nouveau cap pour cet as de la procédure.

Hakim Boularbah. Sauf à vous intéresser de très près à la chose judiciaire, ce nom ne vous dira pas grand-chose. Et pourtant, Hakim Boularbah, professeur en droit judiciaire à l’Université de Liège et avocat réputé dans la résolution de litiges, est l’un des pères de la loi permettant la tenue d’actions collectives (class action) en Belgique. Foi de chroniqueur judiciaire, l’homme, en Belgique, est une pointure. Ses nombreux écrits quotidiennement cités dans les prétoires par des confrères soucieux d’évoquer la meilleure doctrine en sont la meilleure preuve.

Le profil 1973: Naissance, le 24 décembre

1996: Licencié en droit de l’ULB

2005: Nommé professeur à l’ULB

2007: Fait docteur en droit. Sa thèse portait sur la compatibilité des requêtes unilatérales avec le procès équitable

2009: Nommé associé chez Liedekerke

2019: Nommé associé chez Loyens & Loeff

S’il est dans l’actualité, c’est qu’il a décidé de changer de "boutique" après quinze années de bons offices au sein du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick. L’avocat – et la totalité de son équipe – vient en effet d’intégrer le cabinet Loyens & Loeff pour y développer le département litige et management du risque. Chez Loyens, il remplacera Martine De Roeck, devenue magistrate au tribunal de l’entreprise d’Anvers.

Élève médiocre

De son propre aveu, Hakim Boularbah est devenu avocat par hasard. "J’étais un élève médiocre. Dans ma famille, personne n’avait été à l’université", explique-t-il. Ce fils d’un ouvrier et d’une employée hésitait entre la psychiatrie et le droit. "Quand j’ai vu qu’il y avait 14 ans d’étude pour la psychiatrie, je me suis inscrit en droit." Et c’est ainsi qu’il a trouvé sa vocation. Engagé comme assistant après ses études à l’ULB, sa première carrière est d’abord académique. Mais dans le même temps, il entame son stage chez Tossens, Prioux et Kileste où il se charge de fusions et acquisitions. Jean-François Tossens se souvient de ce jeune stagiaire "brillant qui préfigurait déjà ce que sera sa carrière".

Entré chez Liedekerke en 2003, il se consacre essentiellement au développement du litige et de l’arbitrage à l’international. On se souvient encore de plaidoiries assez vives l’opposant au tonitruant Mischaël Modrikamen dans le procès Fortis. Hakim Boularbah y intervenait au nom de la SFPI, le bras financier de l’État belge. "Hakim Boularbah va au fond des choses, il peut être pugnace en plaidoiries", explique Eric Pottier, l’un des conseils de Fortis dans les différentes procédures. On confirme. "C’est quelqu’un d’intelligent et de travailleur. Il est indépendant également et il s’est montré très critique vis-à-vis des réformes entamées par le ministre de la Justice, Koen Geens", explique pour sa part l’avocat Jean-Pierre Buyle.

Le principal intéressé confirme. "Le ministre a souvent de bonnes idées, mais la concrétisation est souvent mauvaise. Il y a trop de précipitation. Il y a toujours cette tendance à vouloir faire pour faire et non faire pour améliorer", explique Hakim Boularbah. Pourrait-on le voir un jour en politique? "Non. Je préfère m’investir comme citoyen dans des petits projets au niveau de l’environnement ou du coaching des jeunes dans des quartiers difficiles", assure ce père de trois enfants.