Hope Hicks, la protégée de Trump, quitte le navire

Ce départ est différent toutefois. Hicks avait une réelle influence sur Trump. Tantôt conseillère, tantôt confidente, elle défendait le président bec et ongles, mais savait aussi lui dire quand il allait trop loin. En plus, ce départ intervient au moment où plusieurs proches conseillers de Trump, dont son beau-fils Jared Kushner, se sont vu retirer leur accréditation spéciale à la Maison-Blanche et ont ainsi perdu l’accès aux documents classés top secrets. Il tombe également alors que l’étau de l’enquête de Bob Mueller sur les soupçons de collusion entre Moscou et la campagne Trump se resserre autour du président. Enfin, le voilà obligé de se reposer sur quelqu’un d’autre pour gérer ses relations avec les médias alors que les élections de mi-mandat approchent à grand pas (novembre).