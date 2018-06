Horst Seehofer, l'ennemi en culotte de peau d'Angela Merkel

Tel est pris qui croyait prendre… En le nommant au ministère de l’Intérieur, Angela Merkel pensait réduire Horst Seehofer au silence. Voilà plus de deux ans que le président de la CSU critiquait ouvertement la politique migratoire de la Chancelière. La cheffe du gouvernement fédéral a toujours respecté la maxime selon laquelle il est utile de garder ses amis proches, mais qu’il est encore plus important d’avoir ses ennemis plus proches encore.