Ilham Kadri, une touche féminine pour Solvay

La cause des femmes

Ilham Kadri s’est toujours impliquée dans la lutte contre l’illettrisme féminin et pour la promotion du leadership des femmes dans les domaines scientifique et des affaires au Moyen Orient, en Arabie saoudite et en Afrique. Elle dépeint l’éducation qu’elle a reçue comme sa "3e issue". Une réponse à l’appel de sa grand-mère marocaine, qui lui conseillait de donner à sa vie une autre issue que les deux seules auxquelles sont prédestinées les femmes: la maison de leur mari et la tombe…