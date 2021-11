Jack Dorsey: deux licornes, un oiseau bleu et une démission

Jack Dorsey a décidé de quitter son poste de CEO de Twitter qu'il a cofondé en 2006. Portrait d'un patron atypique qui ne mange qu'un repas par jour et aurait pu devenir masseur.

Quinze ans après son premier tweet – qu’il a habilement vendu sous forme de NFT pour 2,9 millions de dollars en mars dernier – Jack Dorsey, fondateur de Twitter, tire sa révérence et quitte son poste de CEO du réseau social. L’homme, qui ne se défait que rarement ce son bonnet de laine et de sa dégaine d’adolescent introverti a déjà marqué l’univers de la Tech à 45 ans. Il fait partie du cercle restreint des "doubles fondateurs", ceux qui ont réussi à fonder deux entreprises marquantes dans le secteur technologique. Un CV qui lui vaut un respect éternel au sein de la Silicon Valley.

Car, à côté de Twitter qu’il a cofondé et dirigé jusqu’en 2008 avant de faire son grand retour comme CEO en 2015, il a lancé Square, une société de paiement mobile et électronique qui l’a bien aidé à devenir milliardaire et dont il veut faire "la référence du paiement électronique sans intermédiaire". Une double casquette qui a à plusieurs reprises agacé ses investisseurs. Son départ n’est donc pas une surprise, mais marque la fin d’une époque. Il a expliqué sa décision dans un communiqué: "J'ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que la société est prête à couper le cordon avec ses fondateurs". Lui aussi semble prêt à couper le cordon avec ce qui représente plus sa vie d’avant que celle d’après.

Punk à chien ou hipster cliché?

Sa vie d’avant, c'est d’avoir piraté à 18 ans le site d’une centrale de gestion de Taxi new-yorkaise et de s’y être fait engager pour corriger les vulnérabilités informatiques, ou encore d’avoir abandonné deux fois l’université. À l’époque, il ressemblait à un punk qui arborait fièrement son anneau dans le nez et ses cheveux hérissés. Un style mis au placard pour rentrer dans le moule lorsqu'il est devenu CEO de Twitter. Après une phase gendre idéal, on le qualifiera aujourd’hui volontiers d'hipster avec sa barbe plus ou moins entretenue devenue le prolongement de son célèbre bonnet.

Lire aussi Jack Dorsey fait de Square un géant du paiement électronique

Un cliché qu’il entretient en tentant des régimes alimentaires à la mode comme le Paléo – qui consiste à manger comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs – ou plus récemment de tenter le jeune intermittent. Il ne manque désormais plus qu’un repas par jour et commence chaque journée par une heure de méditation. Cliché ou pas, il semble plus épanoui que lorsqu’il s'était fait éconduire de son poste de CEO de Twitter en 2008 par ses actionnaires pour mauvaise gestion. Après un retour réussi en 2015, des revenus en augmentation et une crise Trump plutôt bien maîtrisée comparée à Facebook, Jack Dorsey peut être satisfait de son deuxième passage à la tête de son oiseau bleu.

Dire que cette carrière et ces entreprises n’auraient pas vu le jour s’il avait persévéré dans sa volonté de devenir masseur professionnel. Il avait obtenu sa licence en 2002 et envisageait alors de lancer un service de massages sur fauteuil spécialement destiné aux développeurs de la Silicon Valley. Désormais fervent ambassadeur des cryptomonnaies et à la tête de Square, son avenir est clairement dans le secteur des FinTech avec une liberté d'action enfin retrouvée.