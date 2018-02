Jacob Zuma, le président caméléon poussé vers la sortie

La coupe semble pourtant pleine. Son parti, le Congrès national africain (ANC), qui se réunissait lundi pour "finaliser" la question de son départ, a finalement décidé de limoger le président de l'Afrique du Sud. Le deuxième mandat de Jacob Zuma court jusqu’à la mi-2019, mais les députés qui l’ont placé à la tête de l’État (l’élection présidentielle est indirecte en Afrique du Sud) tentent de le faire tomber. Son départ placerait automatiquement au sommet son vice-président et rival Cyril Ramaphosa. Jacob Zuma connaît l’opération pour l’avoir pratiquée lui-même en 2008 sur Thabo Mbeki, dont il était le vice-président.

À 75 ans, le président embarrasse son parti. Depuis la fin de l’apartheid et l’arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, l’ANC règne sans partage sur le pays. Mais il pourrait rapidement se retrouver forcé à partager son pouvoir dans un gouvernement de coalition. Il a perdu beaucoup de plumes aux dernières élections communales – et notamment la direction des deux capitales, Pretoria et Johannesburg. À l’approche des législatives de 2019, Cyril Ramaphosa, 65 ans, espère écarter le président aux milles casseroles pour remettre le parti en ordre de bataille à temps.