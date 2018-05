Jacques Crahay, un patron des patrons protéiné

Un groupe plus agile

Chez Cosucra, Jacques Crahay s’efforce depuis trois ans de transposer cette philosophie dans l’organisation interne, en stimulant la prise de décision à tous les échelons. "L’idée, c’est d’utiliser la motivation personnelle des collaborateurs pour trouver une meilleure manière d’utiliser leurs compétences et favoriser une prise de décision plus collective. C’est un défi considérable parce que cela induit un changement culturel fondamental" , explique Jacques Crahay.

Le but premier, c’est de rendre plus agile encore un groupe qui s’est pourtant déjà ajusté par deux fois aux aléas du marché.

Les créateurs de la petite sucrerie de Warcoing, entre Tournai et Mouscron, ne reconnaîtraient d’ailleurs plus la petite entreprise qu’ils ont lancée en… 1852. Le groupe Cosucra-Groupe Warcoing a manqué disparaître quand l’Europe a sabré dans les quotas sucriers. Mais il s’est relancé avec un succès qui a dépassé toutes ses espérances… en abandonnant complètement la filière "sucre".

Aujourd’hui, la famille Crahay est à la tête d’un groupe qui emploie quelque 300 salariés et pèse 90 millions d’euros de chiffre d’affaires. Et qui s’érige en leader mondial de la protéine végétale, substitut de plus en plus prisé des protéines de viande.