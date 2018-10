Jair Bolsonaro, Le leader d'extrême droite qui effraie

Homophobe, machiste, raciste, nostalgique de la dictature militaire, Jair Bolsonaro est pourtant arrivé largement en tête au premier tour. Issu d’un tout petit parti, il a réussi à surfer sur la colère des Brésiliens et à faire de son mouvement une des plus grandes forces politiques du nouveau congrès.

"Une ambition excessive." C’était ce qu’écrivaient déjà en 1987 les supérieurs de Jair Bolsonaro, alors capitaine de l’armée. Un an plus tard, le subalterne quitte l’armée pour embrasser une autre carrière. Élu d’abord au conseil municipal de la ville de Rio, il devient député fédéral en 1990 et enchaîne sept mandats.

Le profil 1955: Né dans l’État de Sao Paulo, dans une famille d’origine italienne. Il se forme dans une académie militaire et sert l’armée comme officier subalterne de 1977 à 1988. Il est resté militaire de réserve.

1988: Élu à Rio de Janeiro comme conseiller municipal, il devient député fédéral en 90 et est réélu six fois. Au cours de sa carrière, il passe par huit partis différents.

2014: Il est le député le mieux élu de Rio de Janeiro.

Janvier 2018: Il rejoint le petit Parti Social Libéral et présente sa candidature à la présidentielle.

Il est alors abonné aux phrases haineuses, qui lui permettent paradoxalement d’accéder à la notoriété: "Je suis favorable à la torture, et le peuple aussi", dans une interview en 1999. "Je n’emploierai pas un homme et une femme pour le même salaire", dans une interview en 2016. "Jamais je ne vous violerais parce que vous ne le méritez pas", à une députée du Parti des Travailleurs (PT) en 2003 puis de nouveau en 2014. En 2016, il dépasse les limites de l’insupportable lorsqu’il dédie son vote en faveur de la destitution de la présidente Dilma Rousseff, du PT, ex-guerrillera torturée sous la dictature, au Colonel Ustra, un des responsables de la torture sous le régime militaire.

Et pourtant, ses sorties lui ont valu un certain succès et il était même le député le mieux élu de l’État de Rio de Janeiro en 2014. Un score qui le laisse rêver à de plus hauts cieux. Mais ce n’est qu’en janvier 2018, après avoir changé déjà deux fois de parti en quatre ans, qu’il trouve l’écrin où il portera sa candidature à la présidence: le Parti Social Libéral, minuscule parti au programme flou qui comptait jusqu’à présent un seul député fédéral.

Il développe alors un discours antisystème et antiparti, prend pour cible le Parti des Travailleurs, de gauche, au pouvoir pendant 13 ans (2003-2016) et surtout son leader, l’ex-président de gauche Lula, condamné puis emprisonné en avril pour corruption passive.

Associé à la droite libérale

Il surfe sur la colère des Brésiliens, dégoûtés par les scandales de corruption à répétition et fatigués après quatre ans de crise économique d’une rare violence. Il propose un programme sévère en matière de sécurité publique, défend le port d’armes et le durcissement des peines. Il développe aussi un discours fondé sur des thématiques morales et éthiques, exalte la famille traditionnelle, l’ordre et, bien que catholique, se rapproche des Églises évangéliques.

Surtout, il parvient à s’associer à la droite libérale en recrutant Paulo Guedes, un économiste ultra-libéral formé à Chicago, et obtient le soutien des marchés financiers qui ont encore bondi hier après son score au premier tour.

En misant sur les réseaux sociaux, où il est adulé par ses supporters, il compense les petits moyens de son parti et les 8 secondes de temps d’antenne électorale auquel il a droit. Le coup de couteau reçu en plein meeting électoral le 6 septembre peaufine le mythe et le transforme en martyr. Et, surtout, lui permet d’éviter les débats où il aurait pu déraper.

En quelques mois, Jair Bolsonaro est parvenu à fédérer un mouvement autour de sa personne: le PSL est aujourd’hui la deuxième force politique du congrès derrière le Parti des Travailleurs, avec 52 députés.