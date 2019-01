Jean-Dominique Senard, le symétrique inverse de Carlos Ghosn

Interviewé par Les Échos Events, il donne sa version de ce que doit être l’entreprise à venir, celle "qui permet à ses collaborateurs et à ses salariés de s’épanouir", précisant qu’il ne s’agit pas seulement de mots pour se faire "plaisir". Selon Jean-Dominique Senard en effet, "le bien-être au travail" constitue ni plus ni moins "un vecteur de croissance".

Natation, vignes et faits d’armes

Jean-Dominique Senard aurait bien voulu, au terme de son mandat chez Michelin, intégrer le Medef, le syndicat patronal français, cependant son âge ne lui permettait pas. Mais tout le monde le voulait pour remplacer Carlos Ghosn. Comment résister lorsque l’on est à ce point sollicité? Aura-t-il encore le temps de faire des longueurs dans une piscine comme il le faisait à Clermont-Ferrand pour se maintenir en forme, rien n’est moins sûr. Aura-t-il le temps de s’occuper de ses vignes de rosé labellisées bio dans le sud de la France, ce n’est pas gagné non plus. Prendra-t-il la peine d’assumer encore son rôle de vice-président au sein de l’association de la noblesse pontificale avec son titre héréditaire de comte, ce n’est pas joué d’avance.

Jean-Dominique Senard ne se voyait pas prendre sa retraite tout de suite, au bout d’une longue carrière laquelle, au sortir d’HEC, l’a vu passer par Total, Saint-Gobain et Pechiney avant d’entrer chez Michelin. Le voilà servi, face à un défi aussi important que composite. Il a pour lui quelques faits d’armes tangibles dont un fort désendettement de Michelin, une hausse sensible du bénéfice (43% en 2016) et une volonté clamée maintes fois de faire du dialogue social une des clés de l’entreprenariat moderne y compris lorsqu’il faut licencier. C’est la noyade d’Édouard Michelin au large de la Bretagne qui l’a fait accéder aux plus hautes responsabilités en 2007 et c’est l’emprisonnement de Carlos Ghosn qui lui offre une ultime étape de carrière en 2019. C’est ainsi que la fatalité lui a offert un destin hors-norme.